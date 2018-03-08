Arapsaçı’nın Afişi Görücüye Çıktı

Başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol’un paylaştığı komedi filmi Arapsaçı’nın merakla beklenen afişi görücüye çıktı. Yapımını Insignia Yapım’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği ve senaryosunu Ömer Faruk Yardımcı ile Ayşe Işıkmen’in kaleme aldığı Arapsaçı, 30 Mart’ta seyirciyle buluşuyor. Başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever ve Ayhan Taş’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Burak Satıbol, Köksal Engür, Cihan Ercan, Zeynep Kankonde, Bahar Süer ve Füsun Demirel gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.