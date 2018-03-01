Arapsaçı’nın Fragmanı Görücüye Çıktı

Başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol’un paylaştığı iddialı komedi filmi Arapsaçı’nın merakla beklenen fragmanı görücüye çıktı. Yapımını Insignia Yapım’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği ve senaryosunu Ömer Faruk Yardımcı ile Ayşe Işıkmen’in kaleme aldığı Arapsaçı’nın fragmanı büyük beğeni topladı. 30 Mart’ta seyirciyle buluşacak olan Arapsaçı ezber bozan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Başrollerini Hakan Meriçliler ve Açelya Topaloğlupaylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Köksal Engür, Cihan Ercan, Zeynep Kankonde gibi isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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