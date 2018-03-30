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Arapsaçı Filmine Emaar Square Mall’da Görkemli Gala

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Başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol’un paylaştığı Arapsaçı’nın galası 28 Mart Çarşamba günü Emaar Square Mall Cinemaximum Sinemaları’nda gerçekleşti. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği film 30 Mart Cuma günü sinemaseverlerle buluşuyor. Anadolu Yakası’nın yeni alışveriş ve eğlence merkezin gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı galada sinemanın ünlü isimler bir araya geldi.

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