If İstanbul’un 2018 Güzellikleri!

İş Bankası Maximum Kart’ın ana partnerliğinde düzenlenecek 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 36 ülke ve 120 yönetmenden toplam 111 filmi İstanbul’a getiriyor. Phantom Thread’den Lady Bird’e, The Disaster Artist’ten Professor Marston & The Wonder Women’a, yılın merakla beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacak olan If İstanbul, yenilenmiş kopyasıyla Sevmek Zamanı, Ara Güler’in kayıp filmi Kahramanın Sonu, 3D bilimkurgu Prototype gibi özel gösterimleriyle de sinefillerin ilgi odağı olacak. Etkinlikleriyle çok konuşulacak festival, 15 Şubat’ta İstanbul’da başlayıp, 01 – 04 Mart tarihlerinde Ankara ve İzmir’de olacak.

Basın Bülteni

