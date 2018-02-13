İzleyenler Uyarıyor: Cebimdeki Yabancı’ya Tok Giren Aç Çıkıyor

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Cebimdeki Yabancı’da sırları açığa çıkararak ilişkileri tepetaklak eden telefon oyunu çok konuşulurken, diğer taraftan yakışıklı oyuncu Serkan Altunorak’ın yaptığı yemekler de izleyenleri büyülüyor. Sinemadan çıkanlar bu oyunu oynamaya asla cesaret edemeyeceklerini söylerken filmin bir diğer öne çıkan özelliği olan ve food stylist İnci Bak imzası taşıyan enfes sofra için de “Bu filmi asla karnınız açken izlemeyin.” yorumları yapıyor.

Basın Bülteni

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