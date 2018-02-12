Paul Thomas Anderson’un yönettiği ve Daniel Day lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps ile Sue Clark’ın oynadığı Phantom Thread, 09 Mart 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ünlü terzi Reynolds Woodcock ve kız kardeşi Cyril, 1950’lerin savaş sonrası Londra’sında, İngiliz modasının merkezinde, kraliyet ailesini, film yıldızlarını, mirasyedi kadınları ve sosyeteyi Woodcock Evi’nin farklı tarzıyla giydirmektedir. Woodcock’ın hayatına kadınlar girip çıkmakta ve müzmin bekara ilham verip arkadaşlık etmektedirler. Ta ki karşısına genç, iradeli bir kadın olan Alma çıkana dek. Alma, kısa sürede Reynolds’ın hayatında ilham perisi ve sevgilisi olarak kalıcı bir yer edinir. Önceleri kontrollü ve planlı bir insan olan Reynolds, özenle düzenlediği hayatının aşkla altüst olduğunu görür.