Kimlik ve Kişilik Üzerine Pera Film’de: Bölünmüş Benlik

Pera Film’in 07 Şubat – 04 Mart tarihleri arasında düzenlenen Bölünmüş Benlik programı, kimlik ve görenek kavramlarının beyazperdedeki yansımalarını araştırıyor. Özellikle psikiyatri konulu filmleri mercek altına alan seçkide, dokuz film var: Sığınak (Asylum), Siz Eskiden R. D. Laing miydiniz? (Did You Used to be R. D. Laing?), R. D. Laing’in Düğümler’ini Filme Okumak (Reading Film from Knots by R. D. Laing), Morvern Callar, Kevin Hakkında Konuşmalıyız (We Need to Talk About Kevin), Neon Şeytan (The Neon Demon), Plaj Fareleri (Beach Rats), Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer), Aile Hayatı (Family Life).

