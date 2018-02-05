ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı tarafından “Bağımlılıkla Mücadele” konulu 7. Kısa Film Senaryo Yarışması düzenleniyor. Yarışma, ülkemizde Türk Sinemasının, kısa filmin ve milli şuurun gelişmesine katkıda bulunmayı, sinemamıza milli bir kimlik kazandıracak senaryolar oluşturmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçlıyor. Sosyal medya bağımlılığından uyuşturucu ve keyif verici maddelere, spor fanatizminden sanal oyun bağımlılığına her türlü bağımlılık yarışmanın kapsamına giriyor. ÖĞ-DER 7. Kısa Film Senaryo Yarışması’nın son başvuru tarihi 15 Mayıs 2018 olarak belirlendi.