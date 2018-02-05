Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi Projeleri Belirlendi

06 – 17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek 37. İstanbul Film Festivali sırasında düzenlenen ve Türkiye ile komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinemacıları bir araya getiren Köprüde Buluşmalar, bu yıl 08 – 13 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Bu yıl Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den 98adet başvuru yapıldı. Başvurular değerlendirildi ve atölyeye katılacak 11 kurmaca film ile 1 belgesel film projesi belirlendi.

Basın Bülteni

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