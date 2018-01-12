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Bowie’den Iggy Pop’a, İkon Müzisyenlerin Filmleri If İstanbul’da

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15 Şubat’ta başlayacak 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin mini müzik festivali If music, bu yıl da yılın en iyi müzik filmlerini bir araya getiriyor, partileriyle şehrin eğlence hayatına renk katıyor. David Bowie’den Josh Homme’a, sevilen müzik insanları If music’te sevenleriyle buluşacak, müzik tutkunlarının gözleri bir kez daha If İstanbul’da olacak. Bölümde, American Valhalla, Betty: They Say I’m Different, David Bowie: Son Beş Yıl (David Bowie: The Last Five Years), Rumble: The Indians Who Rocked The World adlı filmler gösterilecek.

American Valhalla

Betty: They Say I’m Different

David Bowie: Son Beş Yıl (David Bowie: The Last Five Years)

Rumble: The Indians Who Rocked The World

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