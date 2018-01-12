Türk Yapımı Adı Aşk Filmi Arap Rüzgârı Estirecek

Türk dizi ve sinema filmleri Arap ülkelerinde büyük beğeniyle izlenirken, Insert Yapım bir yeniliğe imza attı ve Arap dünyasının yıldızlarını bir Türk filminde bir araya getirdi. Eyüp Dirlik’in yönettiği ve ünlü Faslı oyuncu Mariam Hussein ve Mustafa Yabaş’ın başrollerini paylaştığı Adı Aşk filmi 26 Ocak’ta Türkiye’de vizyona giriyor. Orta Doğu ülkelerinde de vizyona girecek filmde, 2014 Orta Doğu Güzeli manken ve aktris Fati Jamali de rol alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.