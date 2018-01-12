Deniz Ali Tatar’la 6. Seans, Daha Filmiyle Onur Saylak ve Hayat Van Eck’i Konuk Etti

Sinemaseverlerle YouTube kanalında buluşan Deniz Ali Tatar’la 6. Seans, programı vizyona giren filmler, oyuncular, yönetmenler, festivaller ve sinemaya dair merak edilen daha bir çok gelişmeyi konu etmeye devam ediyor. Deniz Ali Tatar’la 6. Seans programının yeni bölümüne, bu hafta vizyona giren, yurtiçinde ve yurtdışında birçok festivalde yarışan Daha filmi, ilk uzun metrajını çeken bir yönetmen olarak karşımıza çıkan başarılı oyuncu Onur Saylak ve başrol oyuncularından Hayat Van Eck konuk oluyor.

Onur Saylak – Deniz Ali Tatar – Hayat Van Eck

