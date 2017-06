UNIQ Açık Hava Film Festivali Temmuz’da da Dopdolu

Yazın gelişini UNIQ Açık Hava Film Festivali’yle kutlayan UNIQ İstanbul, Temmuz’da da birbirinden farklı türde ve adından çok söz ettiren filmlerle konuklarını ağırlayacak. Rock müziğin ünlü grubu The Beatles’ın biyografisini anlatan The Beatles: Eight Days a Week, gösterime çıktığı günden bu yana dünyada büyük sükse yaratmış, Amerika tarihinin en büyük vatan haini olarak tanınan Edward Snowden’in hayatını anlatan Snowden: Dünyanın En Çok Aranan Adamı (Snowden) ve 1996 yılı yapımı Danny Boyle’un efsanevi filmi Trainspotting’in devam filmi olarak çekilen T2 Trainspotting, sinemaseverleri yine heyecan ve macera dolu bir filmle karşılayacak filmler arasında.

Basın Bülteni

Gösterilecek Filmler

Cafe Society

Dalida

Derinliklere Yolculuk (L’Odyssée – The Odyssey)

Florence (Florence Foster Jenkins)

Frantz

Gelecek Günler (L’Avenia – Things to Come)

Koca Dünya

Mayın Ülkesi (Under Sandet – Land of Mine)



Neruda

Saul’un Oğlu (Saul Fia – Son of Saul)

Snowden: Dünyanın En Çok Aranan Adamı (Snowden)

T2 Trainspotting

The Beatles: Eight Days a Week – The Toring Years