Mia Hansen Love’un yönettiği ve Isabelle Huppert, Andre Marcon, Roman Kolinka ile Edith Scob’un oynadığı Gelecek Günler (L’Avenia – Things to Come), 28 Nisan 2017’de Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Nathalie evli ve çocuklu bir felsefe öğretmenidir. Yaşlı annesi, çok sevdiği işi ve yolunda giden evliliği arasında üçe bölünmüş hayatındaki taşlar, 25 yıllık kocası onu terk ettiğinde yerinden oynamaya başlar. Nathalie, kurmak için yıllarını verdiği hayatı bir anda kaybetmiştir. Orta yaştan sonra hayatın getirdiği değişikliklerle geleceğini nasıl kuracaktır, hayatının bu yeni bölümüne nasıl uyum sağlayacaktır.