İbrahim Vurmaz’ın yönettiği ve Ömer Gecü, Metin Keçeci, İbrahim Vurmaz ile Buket Efecan’ın oynadığı Düzensiz Düzenbazlar, 28 Temmuz 2017’de Derin Film dağıtımıyla Batı Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Mümtaz uyanık ve düzenbaz biridir. Hayatı boyunca en kestirme yoldan köşeyi dönme peşinde koşmuş fakat hayal kırıklığına uğramıştır. Yardımcım dediği Ziya ise saf biridir. İki kafadar rahat bir hayata kavuşma hayaliyle yola koyulurlar ancak daha önceden büyük bir kazık attıkları Kara Davut onları bulur. Mümtaz ve Ziya veremeyecekleri bir hesabın içerisindedirler. Kara Davut ikisinin canını kendisi için son bir iş yapmaları karşılığında bağışlar.