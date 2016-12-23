Oliver Stone’un yönettiği ve Joseph Gordon Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo ile Zachary Quinto’nun oynadığı Snowden: Dünyanın En Çok Aranan Adamı (Snowden), 06 Ocak 2017’da Bir Film dağıtımıyla Mars Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Edward Snowden’ın, CIA’e girmek istemesinin en büyük sebebi, ülkesinin dünyada bir fark yaratmasına yardımcı olmaktı. Amerikan hükümetinin güvenlik adı altında e-postalara, cep telefonu mesajlarına ve hatta bilgisayar kameranıza kadar erişebildiğini öğrendi. Amerikan tarihinin gördüğü en büyük vatan haini ilan edilirken aynı zamanda da bir kahramana dönüştü.