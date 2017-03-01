Joseph Ruben’in yönettiği ve Ben Kingsley, Josh Hartnett, Hera Hilmar ile Michiel Huisman’in oynadığı Osmanlı Subayı (The Ottoman Lieutenant) 19 Mayıs 2017′de Mars Dağıtım dağıtımıyla Y Production – Es Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Filmde, Van’da görev alan Amerikalı Doktor Jude’la tanıştıktan sonra, ülkesinde yaşanan adaletsizliklerden ötürü hayal kırıklığına uğramış genç ve idealist kadın Lilli’enin hikâyesi anlatılıyor. Lillie, dünyanın savaşa sürüklendiği bir ortamda Osmanlı Subayı olan İsmail’e aşık olur. Savaş koşullarının kötüleşmesiyle birlikte artık Lillie, kendisi için mi, yoksa başkaları için mi yaşayacağına karar vermek zorundadır.