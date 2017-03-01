Joseph Ruben’in yönettiği ve Ben Kingsley, Josh Hartnett, Hera Hilmar ile Michiel Huisman’in oynadığı Osmanlı Subayı (The Ottoman Lieutenant) 19 Mayıs 2017′de Mars Dağıtım dağıtımıyla Y Production – Es Film tarafından vizyona çıkarılıyor.
Filmde, Van’da görev alan Amerikalı Doktor Jude’la tanıştıktan sonra, ülkesinde yaşanan adaletsizliklerden ötürü hayal kırıklığına uğramış genç ve idealist kadın Lilli’enin hikâyesi anlatılıyor. Lillie, dünyanın savaşa sürüklendiği bir ortamda Osmanlı Subayı olan İsmail’e aşık olur. Savaş koşullarının kötüleşmesiyle birlikte artık Lillie, kendisi için mi, yoksa başkaları için mi yaşayacağına karar vermek zorundadır.
- Osmanlı Subayı’nın Afişi ve Fragmanı da Hazır
- Yıldızlar Kadrosu Osmanlı Subayı’nda
- Osmanlı Subayı’na Karşı Şer Odaklarının İttifakı
- Hollywood’dan Bir Osmanlı Hikâyesi, The Ottoman Lieutenant Bugün Amerika’da İzleyiciler ile Buluşuyor
- Ermeni Gençlik Federasyonu’ndan Çirkin Açıklama
- Osmanlı Subayı Vizyona Hazırlanıyor
“Osmanlı Subayı” üzerine bir düşünce