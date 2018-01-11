İstanbul Kırmızısı, İtalyan Kültür Merkezi’nde Gösteriliyor

İtalyan Kültür Merkezi, 16 Ocak 2018 Salı günü 19:00’da Ferzan Özpetek’in İstanbul Kırmızısı adlı filmini gösteriyor. Başrollerini Halit Ergenc, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat İşler’in paylaştığı filmin konusu şöyle: Uzun yıllar yurt dışında yaşayan yazar – editör Orhan Şahin, ünlü yönetmen Deniz Soysal’ın ilk kitabı üzerinde çalışmak için İstanbul’a gelir. Deniz zenginliğinin son demlerindeki ailesiyle birlikte bir yalıda yaşamaktadır. Orhan, kendini ilk günden Deniz’in karmaşık ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve aile bireylerinin ortasında bulur. Yıllar sonra döndüğü İstanbul’u yepyeni gözlerle keşfederken, unuttuğu duyguları yeniden yaşamaya başlayacaktır.