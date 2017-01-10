Yönetmen Utku Çelik’ten İkinci Kitap: Değirmen

Çektiği kısa filmlerden sonra ilk uzun metrajı Mavi Adam’ı 2014’te seyirciyle buluşturmuş olan Utku Çelik’in ikinci kitabı Değirmen geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Lis Yayınları tarafından basılan kitap, 90’ların başında, yağmalanmış ve sadece bir değirmenin ayakta kalmış olduğu köyde 4 gencin birbirlerine tutunarak yaşadıklarını konu ediyor. 1983 İstanbul doğumlu Utku Çelik Mavi Adam isimli ilk uzun metraj filminden sonra 2015’te Karanlık Yoldaki Gölge romanını yayınladı. Şu an üzerinde çalıştığı, hapisteki gazetecilerle ilgili bir kısa film çalışması ve onunla birlikte ilerleyen 2 kısa film projesi daha var. Çelik, Vipsaş’ta dijital restorasyon sanatçısı olarak çalışıyor.