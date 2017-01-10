Selma Ersöz’ü Kaybettik

Türk Sanat Müziği’nin sevilen seslerinden ve TRT Sanatçısı Selma Ersöz, 09 Ocak 2017 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 1940 yılında İstanbul’da doğan Selma Ersöz 1964 yılında TRT Radyosu’na girmişti. Selma Ersöz, Türk Sanat Müziği’nin diğer usta yorumcuları Münir Nurettin Selçuk ve Sabite Tur Gülerman gibi çok kıymetli sanatçılarla birlikte çalıştı. Selma Ersöz, Orhan Aksoy yönetmenliğinde çekilen ve başrollerini Hülya Koçyiğit, Yusuf Sezgin, Cahit Irgat, Nevin Aypar ve Semih Sezerli’nin paylaştığı 1966 yılı yapımı Dertli Gönüller adlı filme söylediği şarkılarla katkıda bulunmuştu. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.