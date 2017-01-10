Antrakt Sinema Gazetesi adına sinema yazarı ve araştırmacı Deniz Yavuz’un her yıl hazırladığı vizyon raporlarının 2016 Vizyon Raporu: Türkiye Sinemaları ve Endüstrisinde 2016 başlıklı raporu tamamlandı. Rapor, Türkiye’deki film dağıtım şirketlerinin özel izni ile oluşturuluyor. Veriler üzerindeki tek söz sahibinin dağıtıcı firmalar olduğu belirtiliyor. Antrakt Sinema Gazetesi 1988 yılından bu yana, verileri, sinema sektörü yararına, herhangi bir ticari beklenti olmaksızın sinema sektörüne servis ediyor.