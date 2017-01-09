Öteki Sinema Okurları Seçti: Yılın En İyi Korku Filmi: Siccin 3

Öteki Sinema’nın geleneksel yıl sonu anketi olan ve tür sinemasına olan ilgiyi arttırma amaçlı olarak düzenlenen okur anketinde oylama dün gece bitti ve sonuçlar bugün açıklandı. Öteki Sinema okurlarının 2016 seçimi, Alper Mestçi’nin yönettiği, başrollerini Büşra Apaydın, Adnan Koç, Cem Uslu’nun paylaştığı Siccin 3 filmi oldu. Siccin 3 aynı zamanda bu yılın en iyi gişesini (277.596) yapan korku filmi oldu. Korkunç bir aşk filmi olarak tanımlanan filme özellikle kadın izleyiciler büyük ilgi gösterdi. Ankette her yıl olduğu gibi Alper Mestçi’nin en büyük rakibi yine Hasan Karacadağ oldu ancak oyların % 48’ini alan Siccin 3, bu yıl farklı bir birincilik elde etti.