9. TRT Belgesel Ödülleri

TRT’nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla başlattığı TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurular başladı. Bu yıl 9.su düzenlenecek olan TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 03 Şubat 2017. Yapılan başvuruların sona ermesinin hemen ardından gerçekleştirilecek olan ön elemenin sonuçları 27 Şubat 2017 tarihinde açıklanacak.

Afiş / Ödül Heykelciği

