9. TRT Belgesel Ödülleri’ne Başvurular Başladı

TRT’nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, amacıyla başlattığı TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurular başladı. 2016 yılında 47 ülkeden 427 belgesel filmin katıldığı TRT Belgesel Ödülleri’ne 2017 yılında da yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir katılım bekleniyor. Dokuzuncusu düzenlenecek olan TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 03 Şubat 2017 olarak belirlendi. Ön elemenin sonuçları, 27 Şubat 2017’de açıklanacak. Finale kalacak filmler, yapılacak halka açık ve ücretsiz gösterimlerle, 11 – 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında belgesel sevenlerle buluşacak.

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