Zülfü Livaneli’nin Tutku Dolu Yaşamını Anlatan Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi Belgeseline Müze Gazhane’de Yoğun İlgi

Müzikten edebiyata, sinema ve siyasete uzanan üretimiyle Türkiye’nin kültür hayatında önemli bir yere sahip olan Zülfü Livaneli’nin tutku dolu yaşamını perdeye taşıyan Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi belgeseli, Müze Gazhane’de izleyicileriyle buluştu. Eşinin sağlık sorunu nedeniyle gösterime katılamayan Livaneli, sevenlerine bir video aracılığıyla seslendi. İBB Kültür tarafından düzenlenen gösterim, belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk’ün katılımıyla gerçekleşti.

Basın Bülteni

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