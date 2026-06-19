Minyonlar ve Canavarlar Filminin Yeni Fragmanı Paylaşıldı

2024 yazının dünya çapında gişe rekorları kıran en komik filmi Çılgın Hırsız 4’ün ardından Illumination, tarihin en büyük küresel animasyon serisi olan Minions evrenini, yepyeni karakterlerin yer aldığı, yeni fragmanı paylaşılan, kahkaha dolu yeni bir bölümle genişletiyor: Minyonlar ve Canavarlar. Bu film; Minyonların Hollywood’u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin gürültülü, çılgın ve tamamen gerçek hikâyesini anlatıyor. Minyonlar ve Canavarlar’ı, Akademi Ödülü adayı Pierre Coffin yönetiyor.

Basın Bülteni

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