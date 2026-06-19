Tad’in Sihirli Lambası Filminin Türkçe Dublajlı İlk Fragmanı Paylaşıldı

Türkçe dublajlı ilk fragmanı paylaşılan Tad’in Sihirli Lambası filminde Oli, Tad’in gözü pek iki yaşındaki kızı, onu aşırı korumacı bir babaya dönüştürmüş ve Mummy, onun gördüğü ilgiden dolayı kendini geri planda kalmış hisseder. Buckingham Sarayı’nda sihirli lambayı bulduklarında, Mummy lamba aracılığıyla 1502 yılında Peru’daki Paititi’ye gitmeyi diler. Yaptıkları yolculuk onları Ali Baba ve Kırk Haramiler’in mağarasına kadar götürecektir.

Basın Bülteni

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