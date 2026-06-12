Vahşinin Kalbi, İlk Fragman Yayınlandı

İlk fragmanı paylaşılan Vahşinin Kalbi’nde (Heart of the Beast), zorlu bir uçak kazasının ardından, Özel Kuvvetler subayı James Belmont ve savaş köpeği Odin, Alaska’nın ıssız vahşi doğasında mahsur kalırlar. Birlikte, doğa şartlarına karşı acımasız bir hayatta kalma mücadelesine girmek zorundadırlar. 02 Ekim 2026′da vizyona girecek olan, David Ayer’in yönettiği filmin başrollerinde Brad Pitt, J.K. Simmons ve Anna Lambe oynuyor.

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