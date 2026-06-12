Paw Patrol: Dino Filmi Ana Afişi Paylaşıldı

Yönetmenliğini Cal Brunker’in üstlendiği ve ana afişi paylaşılan filmde, gemileri gizemli bir fırtınaya yakalanınca PAW Patrol yavruları, dinozorlarla dolu keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada, yıllardır adada mahsur kalmış ve dinozorlar konusunda tam bir uzman haline gelmiş olan Rex ile tanışırlar. PAW Patrol’un ezeli düşmanı Belediye Başkanı Humdinger, adanın doğal kaynaklarını sömürmek amacıyla kontrolsüz bir şekilde kazı yapmaya başlayınca, farkında olmadan dev ve uykuda olan bir yanardağı harekete geçirir. PAW Patrol yavruları, şimdiye kadar karşılaştıkları her şeyden daha büyük, dinozor boyutunda ve yüksek riskli kurtarma görevlerinin içine sürüklenir. Adadaki her şey yok olmadan önce Humdinger’ı durdurmaları gerekmektedir.

Basın Bülteni

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