Türkiye’nin İlk Kadın Kardiyoloğunun Hikâyesi: Kalplere Dokunan Kadın Ankara’da Gösteriliyor

Türkiye’nin ilk kadın kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sabahat Tuluy Kaymakçalan’ın yaşam öyküsünü anlatan Kalplere Dokunan Kadın adlı belgesel film, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek gala gösterimiyle ilk kez izleyicileriyle buluşuyor. Bugün 101 yaşında olan ve yaşamını Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürdüren Prof. Dr. Sabahat Tuluy Kaymakçalan, Cumhuriyet tarihinin yaşayan tanıklarından ve Türk tıp tarihinin öncü isimlerinden biri. 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Kaymakçalan, 1950’li yıllarda erkek egemen akademik ortamda Ankara Tıp Fakültesi’nin ilk kadın asistanlarından biri oldu.

Basın Bülteni

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