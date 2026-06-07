29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin 5. Gününde Sinemada Bellek, Direniş ve Adalet: Orta Doğu’dan Vatikan’a Kadınların Sesleri

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, beşinci gün gösterimleri ve yan etkinlikleriyle tamamlandı. Festival, 07 Haziran 2026 Pazar günü saat 19:00’da yapılacak Ödül Töreni ile sona erecek. Bu törende, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) jüri üyeleri Nadia Meflah, Omnia Adel ve Ece Vitrinel’in değerlendirdiği Her Biri Ayrı Renk bölümünün kazananı duyurulacak ve FIPRESCI Ödülü sahibini bulacak.

Nadia Meflah – Omnia Atdel – Ece Vitrinel Basın Bülteni

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Nadia Meflah – Omnia Atdel – Ece Vitrinel



Senem Karasalih

Filippo Piscopo

Filippo Piscopo

Filippo Piscopo

????? – ????? – Gülçin Kültür Şahin – Tuba Büdüş

????? – Fatma Taşçı – ????? – Sanem Karasalih – Tuba Büdüş