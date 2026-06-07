5. Kısadan Anlat’ta Büyük Ödül Sahibini Buldu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yönetmen Zeynep Günay’ın başkanlığında, Yapımcı Dilde Mahalli ve Oyuncu Tansu Biçer’den oluşan jüri kararına göre En İyi Film Ödülü’nü Eren Yiğit Ekici’nin yönettiği Sahibinden Satılık, Jüri Özel Ödülü’nü ise Belkıs Bayrak’ın yönettiği Kuşun Kanadında adlı filmler kazandı. En İyi Film Ödülü alan ekip ayrıca 100 bin TL’lik ödülü de kazanmış oldu.

Başvuru Şartnamesi

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Ödüller:

En İyi Film Ödülü: Sahibinden Satılık (Eren Yiğit Ekici)

Jüri Özel Ödülü: Kuşun Kanadında (Belkıs Bayrak)



Color ve Ses Post Prodüksiyon Özel Ödülü: Abbas (Can Kahraman)

Küçükçekmece Film Ofisi Özel Ödülü: Bir Belgeselin Dilemması (Muhammed Hubeyb Üzüm)