Engelsiz Filmler Festivali 2026

Puruli Kültür Sanat tarafından 24 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak Engelsiz Filmler Festivali kapsamında düzenlenecek Kısa Film Yarışması’na bu yıl 34 ülkeden 182 adet kısa film başvurdu. Yarışmada finale kalan kısa filmler sinema yazarları Öykü Sofuoğlu, Hasan Nadir Derin ve Kaan Denk’ten oluşan seçici kurul tarafından belirlendi ve açıklandı On ülkeden kısa filmcileri bir araya getiren Kısa Film Yarışması jürisinde ise Londra Loughborough Üniversitesi’nden sinema araştırmacısı Theresa Heath, Goethe – Institut Ankara Kültür Bölümü’nden Linda Rödel Çiftçi ile Akademisyen ve Yönetmen Emre Yalgın filmleri değerlendirmek üzere biraraya geliyor.

