Engelsiz Filmler Festivali 2026 Başlıyor

“Bir arada film izlemek mümkün” sloganıyla düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali 2026 sinemaseverlerle buluşuyor. 24 Nisan’da Goethe – Institut Ankara’da başlayacak festival, 30 Nisan’da yapılacak ödül töreniyle sona erecek. Programında yer alan tüm filmler sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile erişebilir olarak izleyicilerle buluşuyor. Gösterimlerin ardından film ekipleriyle yapılan söyleşilerde ve ödül töreninde işaret dili tercümesi yapılıyor. Ayrıca tüm gösterim ve etkinliklerin İngilizce olarak da takip edilebilecek programda Kaleydoskop, Oditoryum ve Çocuklar İçin bölümleri ile her yaştan izleyiciler için hazırlanmış bir seçki sinemaseverleri bekliyor.

Basın Bülteni

