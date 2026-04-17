Sinemada Engel Tanımayan 14 Yıl: Engelsiz Filmler Festivali 2026 Programı Açıklandı

Puruli Kültür Sanat tarafından gerçekleştirilen 14. Engelsiz Filmler Festivali, 24 Nisan Cuma günü Goethe – Institut Ankara’da kapılarını açacak. 30 Nisan’a kadar devam edecek festivalde tüm gösterimler ücretsiz olarak takip edilebilecek. Bu yıl festivalin en heyecan verici bölümlerinden biri olan Kaleydoskop, dünya sinemasının usta yönetmenlerinden ödüllü ilk filmlere uzanan, hayatın tüm renklerini ve karmaşasını beyazperdeye taşıyan bir seçkiyle izleyici karşısına çıkıyor. Festival; adalet, annelik, kimlik ve tutku gibi evrensel temaları sinemanın en çarpıcı örnekleriyle Kaleydoskop’ta keşfe çağırıyor.

Aznavour (Monsieaur Aznavour)

Dişarıda (Fuori)

Genç Anneler (Young Mothers)

Hayaller (Dreams)

İki Savcı (Two Prosecutors)

Sabırsız Kalpler (Impatience of the Heart)

Şarkıcı Balina (The Last Whale Singer)

Tavus Kuşu (Tavus Kuşu)