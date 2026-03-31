Paw Patrol: Dino Filmi Filminin Ana Afişi ve Türkçe Dublajlı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

Ana afişi ve Türkçe dublajlı birinci fragmanı paylaşılan ve Cal Brunker tarafından yönetilen Paw Patrol: Dino Filmi (Paw Patrol: The Dino Filmi) 14 Ağustos 2026’ tarihinde UIP Filmcilik dağıtımıyla Paramount Pictures tarafından gösterime sunulacak. Filmin konusu şöyle: Gemileri bir fırtınaya yakalanınca Paw Patrol yavruları, dinozorlarla dolu tropik bir adaya iniş yapmak zorunda kalır. Burada, dinozorlar konusunda uzman haline gelmiş olan Rex ile tanışırlar. Paw Patrol’un düşmanı Belediye Başkanı Humdinger, adanın doğal kaynaklarını sömürmek amacıyla kontrolsüz bir şekilde kazı yaptırırken yıllardır uykuda olan bir yanardağı harekete geçirir.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.