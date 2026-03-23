Altın Ayı Ödüllü Sarı Zarflar, Cuma Günü Sinemalarda

Oscar adayı yönetmen İlker Çatak’ın 76. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı En İyi Film Ödülü alan son filmi Sarı Zarflar (Yellow Letters), 27 Mart Cuma günü Türkiye’de gösterime giriyor. Senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen’in birlikte kaleme aldığı film, bir çiftin idealleri ile hayatta kalma arzusu arasındaki etik ve politik yol ayrımlarını merkezine alıyor. Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı Sarı Zarflar (Yellow Letters) filminde Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Aydın Işık, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Uygar Tamer, Jale Arıkan, Seda Türkmen, Emre Bakar, Elit İşcan, Sultan Ulutaş Alopé, Emine Meyrem ve İpek Seyalıoğlu rol alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.