18. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali Basın Toplantısı

BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 18. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, 30 Mart – 05 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Festival programı, 25 Mart 2026 Çarşamba günü 13:00’te düzenlenecek bir basın toplantısında açıklanacak. Toplantıda BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bahriye Kabadayı Dal, Yönetim Kurulu Üyesi ve Festival Yönetmeni Nilgün Yanık Emiroğlu konuşmacı olarak katılacaklar.
