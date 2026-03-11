Altın Ayı Ödüllü İlker Çatak Filmi Sarı Zarflar, 27 Mart’ta Türkiye’de Sinemalarda

İlker Çatak’ın 76. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü alarak tarihi bir başarıya imza atan yeni filmi Sarı Zarflar, 27 Mart 2026 Cuma günü Türkiye’de vizyona giriyor ve sinemaseverlerle buluşuyor. Özgü Namal ve Tansu Biçer’in performanslarıyla dünya basınında büyük yankı uyandıran ve yılın en çok beklenen yapımları arasında yer alan film, bir ailenin idealleri ile hayatta kalma arzusu arasındaki etik ve politik yol ayrımlarını merkezine alıyor. if… Productions, Haut et Court ve Liman Film ortaklığında çekilen Sarı Zarflar, 05 Mart’ta Almanya’da, 01 Nisan’da da Fransa’da gösterime çıkarılıyor.

Basın Bülteni

