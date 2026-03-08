Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim Galası Karnaval Havasında Geçti

TRT Çocuk ekranlarında 52 bölüm boyunca yayınlanan ve çocukların büyük ilgi ve tutkuyla takip ettiği Dedektif Reptır adlı TV dizisinin sinema uyarlaması Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim filminin galası renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği filmin galası adeta karnaval havasında gerçekleştirildi. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilen gala gecesinde, orkestranın çaldığı neşeli müziklerle minik misafirler ve aileleri doyasıya eğlendi. Filmin yapımcıları olan Emre Karayel ve Gizem Karayel çifti, galada oğulları Can ve aileye yeni katılan 5 aylık bebekleri İlke ile birlikte davetlileri karşılayarak aile saadeti yaşadılar.

Begum Atak – Zeynep Atak – Can Atak



Cüneyt Mete – Şeyma Korkmaz



Efe Vahapoğlu – Ece Vahapoğlu



Emre Karayel – İlke Karayel – Gizem Karayel – Can Karayel



Şeyma Korkmaz – Cüneyt Mete



Yasemin Öztürk

