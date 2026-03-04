Örsçelik Balkan 7. Kısa Film Festivali kapsamında Karaköy Rotary Kulübü Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Yarışma kapsamında, sanatsal etkinlikler yoluyla; Atatürk’ün başlatmış olduğu kültür devrimi yolculuğuna; sanat kavramının kapsayıcı, etik, estetik, insani ve benzeri değerleriyle üretilen etkili kısa filmler yoluyla farkındalık katmak, toplum yaşamının kalitesini artırmak, bu bağlamda yurttaşların, sanatçılar ve sanat eserleriyle buluşmasını sağlamak amaçlanıyor. Ödül ve gala töreni 07 Nisan 2026 tarihinde Tepebaşı Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan yarışmaya son film gönderim tarihi 20 Mart 2026 olarak belirlendi.

Afiş

