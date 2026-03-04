Sevimli Kahraman Dedektif Reptır Beyazperdede

Yapımını Üç Artı Prodüksiyon, yapımcılığını Emre ve Gizem Karayel’in üstlendiği Türkiye’nin ilk gerçek zamanlı kukla dedektiflik serisi Dedektif Reptır beyazperdeye taşınıyor. Daha önce TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan ve çocukların kalbinde taht kuran serinin sinema filminden fragman yayınlandı. Minik izleyicilerin ilgiyle takip ettiği Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim, TME Films dağıtımıyla 13 Mart’ta sinemalarda yerini alacak. Dedektif Reptır ve ekibi, kendilerine gelen birbirinden ilginç vakaları çözmek için soluksuz bir maceraya atılıyor. Gizemli olayların izini süren ekip, karşılarına çıkan engelleri takım ruhu ve problem çözme yetenekleriyle aşıyor.

Basın Bülteni

Afiş

