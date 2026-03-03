Festival Fırtınası Estiren Tavşan İmparatorluğu 06 Mart’ta Vizyonda

Yönetmenliği ve senaristliği Seyfettin Tokmak’ın üstlendiği, yetişkin dünyasının acımasız kurallarına karşı çocukça bir cesaretle direnen 12 yaşındaki Musa’nın hikâyesini anlatan, katıldığı her festivalden ödüllerle dönen Tavşan İmparatorluğu 06 Mart 2026 Cuma günü sinemaseverlerle buluşuyor. CJ ENM tarafından dağıtılan filmin başrollerinde Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Perla PalamutçuoğullarıKubilay Tunçer ve Emrullah Çakay’ın yer aldığı, görüntü yönetmenliğini Claudia Becceril Bulos’un, sanat yönetmenliğini Tora Aghabayova’nın, kurgusunu ise Vladimir Gojun’un üstlendiği filmin müziklerinde usta müzisyen Erkan Oğur’un imzası bulunuyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.