Hem Yapımcı Hem Oyuncu Hem de Oynatıcı: Bu İş Bizim İçin Bir Sevdaydı

Dedektif Reptır, 13 Mart Cuma günü beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yapımcılığını ve oyunculuğunu üstlenen Emre Karayel, projeyi ilk kez eşi Gizem Karayel ve ekibiyle birlikte izledi. Vizyona sayılı günler kala heyecanını dile getiren Karayel, “Çok heyecanlıyız. Vizyona giren bir filmde yapımcı, oyuncu ve de oynatıcı olmak acayip heyecanlıymış. Günler geçmek bilmiyor. İlk izlemeyi yaptık, gerçekten çok sevdim. Emeğimizin karşılığını inşallah alırız.” dedi. Çocukluk yıllarına da değinen Karayel, “Biz The Muppet Show ile büyüdük. Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra kukla dersleri aldım. Bu iş bizim için bir sevdaydı.” dedi.

Basın Bülteni

