Kafka Kitap’tan Türk Edebiyatının Üç Büyük Romanı Serisi

Kafka Kitap, Türk edebiyatının modernleşme sürecine yön veren üç büyük romanı, Halid Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah’ı, Mehmet Rauf’un Eylül’ü ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç’ı ile edebiyat tarihinin en güçlü metinlerini günümüz okuruyla yeniden buluşturuyor. Titiz bir editoryal çalışmayla Mustafa Çevikdoğan tarafından yayına hazırlanan ve günümüz Türkçesine uyarlanan bu üç eser, yalnızca geçmişin edebiyat mirasını değil, bugün hâlâ güncelliğini koruyan meseleleri de hatırlatıyor. edebiyatımızın ilk romanlarından biri olan Mai ve Siyah, aradan geçen yüz yılı aşkın zamana rağmen “ilk” olmanın çok ötesine geçmiş bir başyapıt.

