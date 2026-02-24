Kadıköy Kadın Film Günleri 2026

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kadıköy Kadın Film Günleri, Caddebostan Kültür Merkezi’nde başlıyor. Her ay bir kadın yönetmenin filminin gösterileceği etkinliğin ilk konuğu Kim Mihri filmiyle yönetmen Berna Gençalp olacak. Gençalp’in filmi 01 Part 2026 Pazar günü saat 16:00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nin 8 no.lu salonunda yapılacak. Gösterim sonrası Hülya Uğur Tanrıöver’in moderatörlüğünde film ekibiyle bir söyleşi de düzenlenecek. Ressam Mihri’nin boşluklarla ve rivayetlerle dolu hikâyesinin ele alındığı ve Gençalp’in kendi senaryosundan çektiği belgeselde Feride Çetin, Deniz Türkali ve Ece Dizdar oynuyor.

