Frankofon Film Festivali 2026

Frankofon Film Festivali, 05 – 29 Mart 2026 tarihlerinde Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştireceği 2026 edisyonu için programını açıkladı. Her zamanki gibi Türkiye’de henüz gösterime girmemiş yeni filmlerle dolu olan festival, bu yıl özellikle kadınları ön plana çıkarıyor. 7. sanat ve Frankofon kültürü bir araya getiren Frankofon Film Festivali, 19 şehir ve 30 mekânda düzenlenecek. İstanbullu sinemaseverler filmleri, 05 Mart 2026 tarihinden itibaren Institut Français, Biletinial Torun Center Sineması, İBB Beyoğlu Sineması, Atlas 1948 Sineması, Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Sinematek / Sinema Evi’nde izleyecek.

