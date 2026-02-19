Bir Laszlo Krasznahorkai – Bela Tarr Seçkisi: Kıyametin Ustaları Film Programı 25 Şubat – 01 Mart’ta Arter’de

Arter’in, Kıyametin Ustaları Film Programı, 25 Şubat – 01 Mart’ta Sevgi Gönül Oditoryumu’nda yapılacak. 2025 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan yazar Laszlo Krasznahorkai ile sinemadaki “ruh eşi” olarak tanımlanabilecek yönetmen Bela Tarr’ın birlikte çalıştıkları beş filmin gösterileceği program, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ve sinema tarihinde büyük izler bırakan Tarr için bir anma niteliği de taşıyor. Kıyametin Ustaları Programı için biletler Arter’in giriş katındaki Danışma ve Bilet Gişesi’nden, Biletix’ten ya da Mobilet’ten temin edilebiliyor.

