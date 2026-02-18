Robert Ronny’nin yönettiği ve Bryan Domani, Vanesha Prescilla, Davina Karamoy ile Rayn Wijaya’in oynadığı Bitmesin Hikâyemiz (Tak Ingin Usai di Sini), 10 Nisan 2026’da Özen dağıtımıyla Büyük Galileo Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

K ve Cream, gençliğin en saf ve temiz zamanlarında başlayan ve bir aşka dönüşen iki hayat. Gelecek planları ve hayalleri vardır. Ancak K’ye hastalık teşhisi konduğunda zaman artık sınırlıdır. Ve aşk, ilk kez korkuyla yüzyüze gelir. Sevdiği kadının yalnız kalmasını istemeyen K, onu koruyabilmek için kendi kalbini feda etmeyi göze alır. Çünkü bazen gerçek sevgi bırakmaktır. Ama kalp mantığın kararını kabul etmez.

