Direniş ve Adalet Kısa Film Senaryo Yarışması Basın Lansmanı Yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı kapsamında toplumsal hafızayı sanatın estetik diliyle geleceğe taşımak amacıyla Direniş ve Adalet Kısa Film Senaryo Yarışması düzenliyor. Yarışmanın basın toplantısı Kazlıçeşme Sanat’ta gerçekleştirildi. Toplantıda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yarışmanın “Direniş ve Adalet” temasıyla kurgulandığını belirterek, “15 Temmuz milletimizin onur günüdür; sinema ise bu onurun en güzel aynası olacak.” dedi.

Gülin Tokat – Ömer Arısoy – Faysal Soysal – Yıldız Ramazanoğlu

